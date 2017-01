'Woningmarkt stoomt in 2017 verder op'

NIEUWEGEIN - De woningmarkt trekt naar verwachting ook in 2017 flink aan. Volgens makelaarsorganisatie NVM worden er dit jaar waarschijnlijk nog meer woningen verkocht dan vorig jaar. Daarbij zullen de huizenprijzen stevig verder oplopen.

Door ANP - 12-1-2017, 10:34 (Update 12-1-2017, 10:34)

De gemiddelde prijs van een koopwoning lag afgelopen kwartaal op 248.000 euro. Dat is bijna 9 procent meer dan een jaar terug en nog slechts 2 procent lager dan op het hoogtepunt voor de crisis. Dit jaar zullen de prijzen waarschijnlijk zo’n 6 tot 7 procent toenemen.

De makelaars van de NVM hebben in heel 2016 een recordaantal van bijna 165.000 woningen van eigenaar helpen wisselen, op een totale markt van ongeveer 214.000 stuks. Dat komt neer op een stijging van 15 procent. NVM-voorzitter Ger Jaarsma gaat voor 2017 vooralsnog uit van een plus in de huizenverkopen van 5 tot 10 procent.

Starters

,,Er worden te weinig woningen te koop aangeboden om aan de vraag te voldoen’’, stelde Jaarsma in een toelichting. Vooral starters en zzp’ers, die kampen met strikte financieringsregels, zijn hier volgens hem de dupe van.

Vooral in de grote steden is het nu buitengewoon moeilijk om een geschikte woning te bemachtigen. In een stad als Amsterdam krijgt een koper voor 248.000 euro vaak niet meer dan een appartement van zo'n 40 vierkante meter. Elders in het land zijn de mogelijkheden wel ruimer. In het Friese Beetsterzwaag kun je bijvoorbeeld voor hetzelfde geld nog een vrijstaand huis van bijna 150 vierkante meter krijgen.

In de hoofdstad is inmiddels al het relatief goedkope aanbod weg, aldus de NVM. Mede daardoor namen de woningverkopen in de regio Amsterdam afgelopen jaar met bijna een vijfde af.

Landelijk staan er bij de makelaarsorganisatie nog zo'n 92.500 woningen te koop. Dat is 28 procent minder dan een jaar terug en ongeveer evenveel als vlak voor de crisis. Groot verschil met toen is echter dat er nu vooral veel vrijstaande huizen over zijn en minder appartementen en andere woningtypes. Ook is er volgens de NVM sprake van een structureel tekort aan nieuwbouwwoningen.