Koersborden Wall Street kleuren rood

ANP Koersborden Wall Street kleuren rood

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager geopend. Beleggers op Wall Street wogen andermaal de woorden die aanstaand president Donald Trump woensdag sprak. Anders dan gehoopt gaf hij niet al te veel prijs over het economische beleid waar hij voor staat.

Door ANP - 12-1-2017, 15:43 (Update 12-1-2017, 15:43)

De leidende Dow-Jonesindex verloor in de openingsminuten 0,3 procent, waarmee ook de historische grens van 20.000 punten een beetje verder uit beeld verdween. De brede S&P 500 verloor ook 0,3 procent tot 2268 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,4 procent kwijt tot 5540 punten.

Delta Air Lines stond na een paar minuten handelen 0,4 procent hoger. De luchtvaartmaatschappij had ook in het laatste kwartaal van 2016 veel last van druk op de ticketprijzen. Net als in de voorgaande periodes daalde de omzet. Nieuwe loonafspraken met de piloten namen bovendien een flinke hap uit de winst.