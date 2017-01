Brussel stelt 100 miljoen steun Moldavië voor

BRUSSEL - De Europese Commissie wil Moldavië 100 miljoen euro aan financiële bijstand geven. De Moldavische regering heeft Brussel zelf om hulp gevraagd, aldus een mededeling van de commissie.

Door ANP - 13-1-2017, 13:08 (Update 13-1-2017, 13:08)

De steun zou voor 60 miljoen euro aan voordelige middellangetermijn leningen worden verstrekt en 40 miljoen als bijdrage uit de EU-begroting. De lidstaten en het Europees Parlement moeten het voorstel eerst goedkeuren.

Volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis (euro en financiële stabiliteit) helpt de steun, uit een speciaal crisisprogramma voor de nabuurlanden, om de economie in het straatarme Oost-Europese land te stabiliseren. De beoogde financiering, in drie delen in 2017 en 2018, wordt gekoppeld aan een nieuw IMF-programma dat is gericht op hervormingen die onder meer de banksector moeten versterken.