ANP Europese beurzen kleuren groen

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam stond vrijdagmiddag stevig in de plus, met verzekeraar ASR als meest opvallende winnaar. Ook elders in Europa wonnen de belangrijkste beursgraadmeters. In Parijs zakte Renault omdat Franse aanklagers een onderzoek hebben ingesteld naar mogelijk gerommel bij emissietesten.

Door ANP - 13-1-2017, 15:53 (Update 13-1-2017, 15:53)

De AEX-index stond omstreeks 15.45 uur 0,9 procent in de plus op 487,67 punten. De MidKap steeg 0,7 procent naar 690,86 punten, De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,2 procent. Londen verlengde daarmee zijn langste winstreeks ooit naar veertien handelsdagen. De koersen in de Britse hoofdstad worden aanhoudend gesteund door de daling van het pond.

ASR was met een koerswinst van 4,6 procent verreweg de sterkste stijger in de MidKap, nadat de overheid opnieuw een deel van haar belang van de hand deed. Het in 2008 genationaliseerde ASR is nu nog voor net iets meer dan de helft in staatshanden. De verzekeraar kocht bij de transactie, die de schatkist 450 miljoen euro opleverde, zelf 3 miljoen aandelen in.

Renault verliest

Renault stond in Frankrijk een 2,3 procent lager, nadat de autobouwer eerder op de dag tijdelijk tot XX procent aan beurswaarde kwijtspeelde. De Franse justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de autobouwer, vanwege mogelijke fraude met emissiegegevens.

Donderdag kwam Fiat Chrysler onder vuur te leggen vanwege vergelijkbare misstanden, die eerder Volkswagen al in grote problemen brachten. Het Italiaans-Amerikaanse bedrijf ontkende de beschuldigingen, waarna het aandeel vrijdag met een plus van 5 procent weer iets goedmaakte van de diepe val van de voorgaande dag.

ABN AMRO bovenaan

Bij de hoofdfondsen op het Damrak ging ABN AMRO aan de leiding, met een plus van 3,7 procent. De AEX was vrijwel volledig groengekleurd. Alleen Shell noteerde een klein minnetje van 0,2 procent.

Verder zette Takeaway.com zijn sterke opmars door met een winst van dik 5 procent bij de kleinere bedrijven. Donderdag werd het maaltijdbezorgbedrijf al bijna 15 procent meer waard na de melding van een sterke ordergroei in het afgelopen jaar.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent naar 52,88 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper bij 55,99 dollar per vat. De euro werd voor 1,0620 dollar verhandeld, tegen 1,0660 dollar bij het slot op donderdag.