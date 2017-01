Takata bekent schuld aan defecte airbags

NEW YORK - De Japanse producent van auto-onderdelen Takata heeft aan justitie in de Verenigde Staten schuld bekend in een schandaal rond ontploffende airbags. Het bedrijf betaalt 1 miljard dollar en geeft toe dat het zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer misleiding van toezichthouders, klanten en consumenten.

Door ANP - 13-1-2017, 20:16 (Update 13-1-2017, 20:16)

Het Amerikaanse ministerie van Justitie bracht vrijdag details over de schikking naar buiten, nadat ze eerder deze week al via verscheidene media waren uitgelekt. Naast de boete onderwerpt Takata zich voor een periode van drie jaar aan extra scherp toezicht.

Vele miljoenen auto's wereldwijd zijn uitgerust met een airbag waarvan het opblaasmechanisme mogelijk niet goed werkt. Daardoor kan de airbag exploderen en stukjes metaal door de auto slingeren. De dood van zeker zeventien mensen wordt daarmee in verband gebracht, elf van hen kwamen uit de VS.