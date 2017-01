'Ethische scholing bankiers moet beter'

ANP 'Ethische scholing bankiers moet beter'

AMSTERDAM - Bankiers moeten beter leren omgaan met ethische dilemma's. Alleen zo kan de financiële sector het vertrouwen van consumenten herwinnen. Dat concludeert de onafhankelijke Monitoring Commissie Code Banken onder leiding van Inge Brakman in een maandag gepubliceerd rapport.

Door ANP - 16-1-2017, 18:15 (Update 16-1-2017, 18:15)

De commissie stelt vast dat banken zich vrij goed houden aan de gedragscode die zij zichzelf zeven jaar geleden hebben opgelegd, en die twee jaar geleden nog eens werd opgefrist. Desondanks kijken veel consumenten nog altijd met argusogen naar de sector. Het lijkt er volgens Brakman op dat bankiers hun eigen vorderingen overschatten.

Dat er nog steeds een kloof is tussen consument en bankier, komt volgens het rapport doordat de verbeteringen die veel banken hebben doorgevoerd, nog onvoldoende zichtbaar zijn voor de samenleving. Het is volgens de commissie noodzakelijk dat gedrag en cultuur merkbaar veranderen, daarvoor is meer opleiding en oefening nodig.

De commissie stelt verder voor om voortaan een onafhankelijke adviescommissie te laten nagaan of banken zich aan hun eigen gedragsregels houden. Daar zouden bijvoorbeeld consumentenorganisaties zitting in kunnen nemen. ,,Samenspraak en tegenspraak kan helpen de kloof met de samenleving te dichten.''