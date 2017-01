Rolls-Royce schikt omkoopschandalen

LONDEN - Het Britse industrieconcern Rolls-Royce heeft voor omgerekend meer dan 760 miljoen euro aan schikkingen getroffen wegens vermeende omkooppraktijken. De producent van onder meer vliegtuigmotoren verklaarde maandag alles bij elkaar circa 670 miljoen pond te betalen aan autoriteiten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Brazilië.

Door ANP - 16-1-2017, 19:04 (Update 16-1-2017, 19:04)

Rolls-Royce zou in diverse landen steekpenningen hebben uitgedeeld om contracten binnen te slepen. In Brazilië werd het bedrijf in verband gebracht met het omvangrijke omkoopschandaal bij het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras. De schikkingen moeten nog worden goedgekeurd door de rechter.