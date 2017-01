Wall Street opent in de min

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verlies geopend. Beleggers reageerden na het lange weekeinde op Wall Street onder meer op uitlatingen van de Britse premier Theresa May, die als verwacht een harde brexit in het vooruitzicht stelde.

Door ANP - 17-1-2017, 15:46 (Update 17-1-2017, 15:46)

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,3 procent in de min op 19.836 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,3 procent, naar 2267 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,6 procent in bij 5542 punten.

Wal-Mart voerde de Dow aan met een plus van bijna 3 procent. Het winkelbedrijf is van plan voor het einde van het jaar 10.000 extra werknemers aan te nemen. Daarnaast investeert het concern miljarden in uitbreidingen en verbouwing van zijn winkels.

Bankconcern Morgan Stanley en zorgverzekeraar UnitedHealth begonnen ruim 1 procent in de min na de publicatie van hun kwartaalresultaten.