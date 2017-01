'Toezichthouder neemt Qualcomm op de korrel'

NEW YORK - De Amerikaanse mededingingsautoriteiten zijn van plan chipmaker Qualcomm te vervolgen voor oneerlijke praktijken bij de verkoop van licenties. Dat meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van ingewijden.

Door ANP - 17-1-2017, 20:38 (Update 17-1-2017, 20:49)

Qualcomm maakte in 2014 al bekend dat er een onderzoek was ingesteld naar de manier waarop het bedrijf omgaat met licenties voor zijn technologie. De verkoop daarvan is een belangrijke winstbron voor 's werelds belangrijkste producent van chips voor smartphones. Het bedrijf heeft patenten op technologieën die onmisbaar zijn in alle moderne mobiele telefoonsystemen.

Het onderzoek richt zich op technologiebedrijven die werken aan manieren om apparaten van diverse producenten met elkaar te laten communiceren. Met hun patenten bouwen ze een voorsprong op ten opzichte van concurrenten. Om te voorkomen dat anderen compleet buitenspel komen te staan, moeten licenties op die patenten tegen redelijke prijzen worden verkocht.

Forse boete

Qualcomm kreeg eind vorig jaar al een forse boete in Zuid-Korea voor misbruik van zijn machtspositie. Volgens de Koreaanse toezichthouder dwong het bedrijf telefoonfabrikanten onder meer om ook technologieën af te nemen die niet per se nodig waren in toestellen.

Qualcomm kocht in oktober zijn Nederlandse branchegenoot NXP voor 43 miljard euro. De voormalige dochter van Philips is vooral sterk op het vlak van chips voor de auto-industrie en voor mobiele betaaltoepassingen.