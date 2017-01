Pond maakt grootste sprong in jaren

LONDEN - Het Britse pond heeft dinsdag de sterkste dagwinst geboekt ten opzichte van de dollar sinds 2008. Handelaren reageerden met opluchting op de duidelijke lijn die de Britse premier Theresa May schetste over de positie van de Britten in de onderhandelingen over hun vertrek uit de EU.

Door ANP - 17-1-2017, 21:24 (Update 17-1-2017, 21:24)

Het pond steeg dinsdagavond naar 1,24 dollar, nadat de munt de dag rond 1,20 dollar was begonnen. Handelaren schreven die sprong toe aan de redelijk constructieve toon van May ten opzichte van de brede handelsverdragen die ze wil sluiten als de Britten hun toegang tot de Europese gemeenschappelijke markt verliezen. Eerder deze week leidden zorgen over een 'harde brexit' nog tot een forse koersdaling van de Britse munt.

Ondanks de opmars van dinsdag is het pond nog bijna een vijfde minder waard dan voor het Britse EU-referendum van 23 juni vorig jaar.