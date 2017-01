Nikkei sluit met winst

ANP Nikkei sluit met winst

TOKIO - De beurs in Tokio is woensdag met winst gesloten, geholpen door een afzwakking van de Japanse yen. In de rest van Azië was het beeld op de beurzen wisselend.

Door ANP - 18-1-2017, 7:35 (Update 18-1-2017, 7:35)

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,4 procent hoger op 18.894,37 punten. Valutahandelaren in het Verre Oosten verwerkten opmerkingen van aankomend president Donald Trump dat de dollar te sterk is en daardoor Amerikaanse bedrijven schaadt in de concurrentiestrijd met Chinese rivalen.

Bij de bedrijven in Tokio was er aandacht voor Toshiba (plus 2,4 procent). Het Japanse technologieconcern zou overwegen zijn onderdeel voor geheugenchips af te stoten om extra kapitaal op te halen. Toshiba heeft te maken met enorme afschrijvingen bij zijn nucleaire activiteiten en verkeert daarom in financiële moeilijkheden.

In Hongkong was het sentiment positief. De Hang Seng noteerde tussentijds een koerswinst van 1,2 procent. De Kospi in Seoul toonde een kleine min. In Sydney zakte de All Ordinaries 0,4 procent.