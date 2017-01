'ASML in schijnwerpers op Damrak'

AMSTERDAM - Chipmachinefabrikant ASML staat woensdag in de schijnwerpers op de beurs in Amsterdam. ASML publiceerde kwartaalresultaten en trapte daarmee het cijferseizoen op het Damrak af. De openingsindicatoren wijzen op een hoger begin voor de AEX-index.

Door ANP - 18-1-2017, 8:25 (Update 18-1-2017, 8:25)

ASML behaalde in het afgelopen kwartaal meer omzet dan in de voorgaande periode en overtrof daarmee voor de tweede keer op rij de eigen verwachtingen. De Veldhovense chipmachinefabrikant wist ook de winstgevendheid op te voeren.

Ook de uitbater van skihallen SnowWorld bracht resultaten naar buiten. Het bedrijf heeft afgelopen boekjaar een iets hogere winst geboekt op een nagenoeg stabiele omzet. Voor het lopende boekjaar wordt een verdere winststijging verwacht. Het dividend gaat omhoog.

TomTom

TomTom kondigde een overname in Duitsland aan. Het navigatiebedrijf neemt Autonomos over, een start-up uit Berlijn op het gebied van autonoom rijden. Er werden geen financiële details gemeld.

Biotechnologiebedrijf Galapagos heeft een nieuwe medisch directeur benoemd. Walid Abi-Saab zal deel uitmaken van het directiecomité en de leiding krijgen over de algemene medische strategie van Galapagos.

AEX

ING schroefde zijn koersdoel voor Euronext fors op, van 41 naar 50 euro. Dat heeft vooral te maken met de recent aangekondigde overname van LCH.Clearnet door het beursbedrijf. Verder verhoogde Santander zijn beleggingsadvies voor ABN AMRO van hold naar buy. Kempen verlaagde het advies voor Vopak van buy naar neutral.

De AEX eindigde dinsdag 0,5 procent lager op 481,77 punten. De MidKap zakte 0,6 procent naar 686,64 punten. De beurs in Frankfurt sloot nagenoeg onveranderd. Parijs leverde 0,5 procent in, terwijl de FTSE in Londen na de lange winstreeks van de afgelopen weken 1,5 procent in de min sloot.

Euro

De Dow-Jonesindex daalde 0,3 procent op 19.826,77 punten. De S&P 500 zakte ook 0,3 procent, naar 2267,89 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,6 procent in bij 5538,73 punten.

De euro was voorbeurs 1,0680 dollar waard, tegen 1,0705 dollar bij het Europese slot op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 52,54 dollar. Brentolie klom ook 0,1 procent, tot 55,52 dollar per vat.