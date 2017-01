ASML straalt op positief Damrak

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is woensdag met winst aan de handel begonnen. Chipmachinefabrikant ASML was met afstand de sterkste stijger in de AEX-index dankzij positief ontvangen kwartaal- en jaarcijfers. ASML trapte daarmee het cijferseizoen op het Damrak af.

18-1-2017

De AEX stond in het eerste handelsuur 0,4 procent hoger op 483,39 punten. De MidKap ging 0,1 procent omhoog tot 687,20 punten. In Frankfurt en Londen stonden plussen tot 0,2 procent op de koersenborden, Parijs ging 0,2 procent omlaag.

ASML behaalde in het afgelopen kwartaal meer omzet dan in de voorgaande periode en overtrof daarmee voor de tweede keer op rij de eigen verwachtingen. De Veldhovense chipmachinefabrikant wist ook de winstgevendheid op te voeren. Over heel 2016 werden recordresultaten geboekt. Het aandeel klom 4,7 procent.

Heineken

Ook Heineken, AkzoNobel en ArcelorMittal deden het goed bij de hoofdfondsen met plussen tot 1,5 procent. Verzekeraar Aegon bungelde onderaan de hoofdindex met een verlies van ruim 2 procent.

In de MidKap was chiptoeleverancier ASMI de grootste winnaar met een winst van 1,3 procent. TomTom klom 0,7 procent. Het navigatiebedrijf neemt het Duitse Autonomos over, een start-up uit Berlijn op het gebied van autonoom rijden. Er werden geen financiële details gemeld over de deal.

Euro

Bij de kleinere fondsen op het Damrak was er aandacht voor SnowWorld (plus 0,6 procent). De uitbater van skihallen heeft afgelopen boekjaar een iets hogere winst geboekt op een nagenoeg stabiele omzet. Voor het lopende boekjaar wordt een verdere winststijging verwacht. Het dividend gaat omhoog.

In Londen kelderde uitgever Pearson liefst bijna 24 procent. Het bedrijf schrapt zijn winstdoelstelling voor 2018 en wil zijn belang in boekenuitgever Penguin Random House verkopen. Pearson heeft te kampen met zware druk op de Amerikaanse onderwijsmarkt.

De euro was 1,0692 dollar waard, tegen 1,0705 dollar bij het Europese slot op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 52,72 dollar. Brentolie klom 0,6 procent tot 55,79 dollar per vat.