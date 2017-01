Handelsinkomsten stuwen winst Citigroup

NEW YORK - De Amerikaanse bank Citigroup heeft afgelopen kwartaal meer winst gemaakt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het financiële concern dankt dat met name aan een sterke groei van de opbrengsten uit de effectenhandel.

Net als andere grote Amerikaanse banken verdiende Citigroup in het vierde kwartaal flink meer aan met name de obligatie- en valutahandel. De sector profiteerde daarbij van de deining die de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten op de financiële markten teweegbracht.

Citigroup hield onder de streep 3,6 miljard dollar (3,4 miljard euro) over, tegen 3,3 miljard dollar een jaar eerder. De totale baten vielen met 17 miljard dollar wel 1,5 miljard dollar lager uit dan in de laatste drie maanden van 2015.

Dalen

In de eerste drie kwartalen zag Citigroup de winst nog dalen. Over heel 2016 zakte de winst met 13 procent naar een kleine 15 miljard dollar, terwijl de baten met 8,5 procent afnamen tot bijna 70 miljard dollar.

Volgens topman Michael Corbat geeft de verbetering in de drie maanden tot en met december de bank voor dit jaar een vliegende start. Concrete verwachtingen voor 2017 sprak hij evenwel niet uit.