ANP Europese beurzen overwegend hoger

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen noteerden woensdagmiddag overwegend in de plus. In Amsterdam verwerkten beleggers onder meer cijfers van chipmachinefabrikant ASML. Deze vielen in goede aarde, zo bleek uit de stevige koerswinst van het aandeel.

Door ANP - 18-1-2017, 16:01 (Update 18-1-2017, 16:01)

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,4 procent hoger op 483,47 punten. De MidKap stond nagenoeg vlak op 686,53 punten. In Frankfurt en Londen stonden plussen van 0,2 procent op de koersenborden, Parijs ging 0,5 procent omlaag.

ASML was veruit het best presterende fonds in de AEX-index, met een winst van 7,2 procent. De chipmachinefabrikant behaalde in het afgelopen kwartaal meer omzet dan in de voorgaande periode en overtrof daarmee voor de tweede keer op rij de eigen verwachtingen. Het wist ook de winstgevendheid op te voeren. Over heel 2016 werden recordresultaten geboekt.

Aegon

Verzekeringsconcern Aegon bungelde onder aan de hoofdindex met een verlies van 2,6 procent. In de MidKap was chiptoeleverancier ASMI de sterkste stijger met een winst van 1,6 procent. Hier was financieel dienstverlener Intertrust (min 2,2 procent) de sterkste daler.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak was er aandacht voor SnowWorld (min 3,5 procent). De uitbater van skihallen heeft afgelopen boekjaar een iets hogere winst geboekt op een nagenoeg stabiele omzet. Voor het lopende boekjaar wordt een verdere winststijging verwacht. Het dividend gaat omhoog.

In Londen kelderde uitgever Pearson liefst bijna 28 procent. Het bedrijf schrapt zijn winstdoelstelling voor 2018 en wil zijn belang in boekenuitgever Penguin Random House verkopen. Pearson heeft te kampen met zware druk op de Amerikaanse onderwijsmarkt. Verder won Burberry 3,3 procent. Het modehuis, bekend van het ruitpatroon op zijn jassen, tassen en sjaaltjes, zag in het afgelopen kwartaal de opbrengsten met meer dan een vijfde oplopen.

Lufthansa

In Frankfurt viel het verlies van luchtvaartmaatschappij Lufthansa (min 0,9 procent) op. Etihad Airways uit Abu Dhabi praat met Lufthansa over nauwere samenwerking, maar anders dan media eerder meldden, is van een belang in de Duitse branchegenoot geen sprake.

De euro was 1,0680 dollar waard, tegen 1,0705 dollar bij het Europese slot op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,1 procent tot 51,40 dollar. Brentolie verloor 2 procent tot 54,35 dollar per vat.