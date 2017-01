Ahold Delhaize in schijnwerpers op Damrak

ANP Ahold Delhaize in schijnwerpers op Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een kleine winst aan de nieuwe handelssessie begonnen. Aan het Damrak ging veel aandacht uit naar supermarktconcern Ahold Delhaize, dat de omzetcijfers van het vierde kwartaal naar buiten bracht. Beleggers zijn verder in afwachting van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB).

Door ANP - 19-1-2017, 9:12 (Update 19-1-2017, 9:37)

De AEX-index in Amsterdam stond na een half uur handelen 0,3 procent in de plus op 486,38 punten. De MidKap zakte 0,1 procent naar 687,99 punten. In Frankfurt en Parijs kregen de hoofdgraadmeters er tot 0,2 procent bij. De FTSE in Londen zakte een fractie.

Het aandeel Ahold Delhaize won 4,5 procent en was daarmee veruit de sterkste stijger in de AEX. Het supermarktconcern zag zijn omzet in het vierde kwartaal met circa 3 procent stijgen. Daarmee presteerde het bedrijf iets beter dan verwacht.

Philips

Verder stond Philips (plus 1 procent) in de belangstelling. Analisten van ING voorzien een verdere verbetering in de marges van het zorgtechnologiebedrijf en zetten het aandeel op hun kooplijst. Digitaal beveiliger Gemalto (min 3,3 procent) was de sterkste daler. Analisten van Goldman Sachs adviseerden beleggers het aandeel van de hand te doen.

Internationaal kwam een keur aan bedrijven met resultaten. In Londen was er bovengemiddelde aandacht voor Royal Mail. De prestaties bij de postdivisie van het concern vielen tegen. Daarop zetten beleggers het aandeel 4 procent lager.

Euro

In Parijs kreeg Rémy Cointreau (plus 4,5 procent) de handen van beleggers wel op elkaar. Vooral de cognac van het concern vond afgelopen kwartaal gretig aftrek. Verder stond de Franse fabrikant van vliegtuigmotoren Safran in de belangstelling. Het maakte bekend luchtvaarttoeleverancier Zodiac Aerospace over te nemen voor 8,5 miljard euro. Het aandeel Safran steeg daarop 2 procent. Het aandeel Zodiac werd ruim een vijfde meer waard.

De prijs van een vat Amerikaanse olie ging donderdag 1,4 procent omhoog naar 51,77 dollar. Brent werd 1,5 procent duurder bij 54,74 dollar per vat. De euro werd voor 1,0655 dollar verhandeld, tegen 1,0635 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.