Winterkorn ontkent vroege kennis fraude VW

BERLIJN - De voormalige topman van Volkswagen, Martin Winterkorn, heeft bij een hoorzitting in het Duitse parlement ontkend dat hij eerder op de hoogte was van het dieselschandaal dan tot dusver is toegegeven door het autoconcern. Hij bood daarnaast zijn excuses aan omdat de emissiefraude het vertrouwen van miljoenen klanten van Volkswagen heeft geschaad.

Door ANP - 19-1-2017, 11:31 (Update 19-1-2017, 11:52)

Winterkorn verscheen voor een onderzoekscommissie van de Bondsdag. Dat was zijn eerste publieke optreden na zijn vertrek bij Volkswagen in september 2015, kort nadat het schandaal naar buiten kwam. Hij wilde niet zeggen wanneer hij voor het eerst werd geïnformeerd over de zaak, omdat er nog een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt.

De Duitse krant Bild meldde onlangs dat Winterkorn al in juli 2015 op de hoogte werd gebracht van het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren. Bij de Duitse justitie loopt een onderzoek naar Winterkorn omdat hij beleggers te laat op de hoogte zou hebben gebracht van het schandaal waardoor zij grote financiële schade leden.

Moeilijkste moment

Hij zei verder dat het vertrek bij Volkswagen het moeilijkste moment uit zijn leven was. De 69-jarige Winterkorn gaf aan te zullen moeten leven met het feit dat zijn naam nauw verbonden is met het emissieschandaal. Hij weet niet hoeveel werknemers van het autoconcern betrokken zijn geweest bij de affaire.

De kwestie heeft geleid tot vele miljarden aan boetes voor Volkswagen. De parlementaire onderzoekscommissie wil nagaan wanneer de politiek van de zaak kwam te weten en hoe nauw de samenwerking tussen de politiek en de auto-industrie is.