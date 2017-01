Draghi brengt beurzen niet in beweging

AMSTERDAM ( - ) - De Europese aandelenbeurzen stonden donderdagmiddag op overwegend lichte winsten. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft met zijn nieuwe rentebesluit niet voor verassingen gezorgd bij beleggers. De rentetarieven in de eurozone blijven voorlopig onveranderd op hun historisch lage niveaus.

19-1-2017, 16:07

De AEX-index in Amsterdam stond rond 15.50 uur 0,3 procent in de plus op 486,03 punten. De MidKap zakte 0,3 procent naar 686,73 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs stegen allebei 0,2 procent. De FTSE in Londen vervolgde de negatieve lijn van de afgelopen dagen met een een verlies van 0,4 procent.

ECB-president Mario Draghi zette met enkele uitspraken wel de waarde van de euro onder druk. Die zakte na zijn toelichting naar 1,0610 dollar, tegen 1,0675 dollar vlak voor zijn persconferentie. Draghi benadrukte dat de recente stijging van de inflatie geen reden is voor de ECB om zijn beleid te veranderen. Hij wees er verder op dat er nog altijd aanzienlijke risico's zijn voor de economische groei in de eurozone.

Ahold Delhaize

Aan het Damrak wist Ahold Delhaize de ogen op zich gericht. Het supermarktbedrijf voerde de AEX aan met een winst van 5,7 procent, dankzij positief ontvangen omzetcijfers over het afgelopen kwartaal.

Beleggers reageerden eveneens enthousiast op een nieuwe klus voor bouwer Heijmans, die ruim 5 procent won. Het noodlijdende bedrijf heeft samen met partners de voorlopige gunning gekregen voor het project Zuidasdok in Amsterdam. De opdracht omvat onder meer het verbreden en gedeeltelijk ondergronds brengen van snelweg A10.

TMG

Het aandeel TMG ging circa 6 procent omhoog. Mediatycoon John de Mol heeft zijn belang in het moederbedrijf van De Telegraaf vergroot naar 20,15 procent. Er lijkt zich een soort overnamestrijd af te tekenen rond het krantenbedrijf. De stukken van TMG worden inmiddels 14 procent hoger gewaardeerd dan het recente overnamebod van het Vlaamse Mediahuis, dat 5,25 euro per aandeel wil neertellen.

Internationaal kwam een keur aan bedrijven met resultaten. In Londen was er veel aandacht voor Royal Mail, dat ruim 5 procent lager werd gezet. In Parijs kreeg Rémy Cointreau (plus 6,5 procent) de handen van beleggers wel op elkaar.

De prijs van een vat Amerikaanse olie ging donderdag 1,2 procent omhoog naar 51,66 dollar. Brent werd 1,1 procent duurder bij 54,51 dollar per vat.