Ahold Delhaize uitblinker op vlak Damrak

AMSTERDAM - Ahold Delhaize was donderdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam, waar verder weinig te beleven viel. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de daarop volgende toelichting van voorman Mario Draghi konden niet voor spektakel zorgen.

Door ANP - 19-1-2017, 17:45 (Update 19-1-2017, 17:45)

De toonaangevende AEX-index sloot nagenoeg vlak op 484,64 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 685,68 punten. De belangrijkste graadmeters op de aandelenmarkten in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 0,5 procent lager de handel uit.

Ahold Delhaize was de sterkste stijger in de AEX met een plus van bijna 6 procent. Dat was te danken aan beter dan verwachte omzetcijfers. Vooral in de Verenigde Staten, de grootste markt voor het Nederlands-Belgische fusiebedrijf, gingen de zaken afgelopen kwartaal voor de wind.