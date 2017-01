Geen terugroepactie Tesla na dodelijk ongeval

WASHINGTON - Tesla hoeft geen auto's terug te roepen naar de garage voor controle naar aanleiding van een dodelijk ongeval in mei vorig jaar in de Verenigde Staten. Dat heeft de Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst NHTSA donderdag laten weten.

Door ANP - 19-1-2017, 18:52 (Update 19-1-2017, 18:52)

De Tesla Model S waar het slachtoffer in reed, was uitgerust met een automatische piloot en software om ongelukken te voorkomen. Desondanks reed de man in volle vaart bovenop een truck met oplegger, waarschijnlijk terwijl hij naar een film zat te kijken.

De NHTSA benadrukt evenwel dat een automobilist, ook in een zelfsturende Tesla, te allen tijde op de weg moet blijven letten om ook zelf te kunnen reageren op een eventuele noodsituatie. De toezichthouder heeft geen bewijs gevonden van een mankement aan de auto en heeft het onderzoek gesloten.