BinckBank schikt in zaak Alex Vermogensbeheer

ANP BinckBank schikt in zaak Alex Vermogensbeheer

AMSTERDAM - BinckBank keert aan beleggers die zich misleid voelen door vermogensbeheerder Alex Vermogensbank in totaal 8 miljoen euro schadevergoeding uit. De onlinebroker bereikte daarover overeenstemming met beleggersvereniging VEB en juridisch adviesbedrijf Vermogensmonitor, zo werd vrijdag bekend.

Door ANP - 20-1-2017, 8:02 (Update 20-1-2017, 8:02)

BinckBank zou onduidelijke en misleidende reclame hebben gemaakt voor dochterbedrijf Alex, in de periode van 8 september 2012 tot 26 augustus 2014. Daarvoor werd het bedrijf eerder door toezichthouder AFM op de vingers getikt.

BinckBank nam in 2015 al een voorziening van 5,25 miljoen euro voor de kwestie. In de cijfers over het vierde kwartaal van 2016 zal BinckBank nog eens een bedrag van 2,75 miljoen euro moeten afboeken.