Rustige opening AEX op dag van Trump

ANP Rustige opening AEX op dag van Trump

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag zonder grote uitslagen geopend. De laatste handelsdag van de week staat vooral in het teken van de inauguratie van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten. Beleggers hopen snel meer duidelijkheid te krijgen over het economische beleid waar hij voor staat.

Door ANP - 20-1-2017, 9:25 (Update 20-1-2017, 9:49)

De AEX-index stond na een halfuur handel nagenoeg onveranderd op 484,65 punten. De MidKap zakte 0,1 procent naar 685,22 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs weken eveneens nauwelijks af van de slotstanden van donderdag.

SBM Offshore voerde de AEX aan met een winst van 2,4 procent. Philips hoorde bij de grootste verliezers met een min van 0,9 procent, na een adviesverlaging door analisten van Liberum. Supermarktconcern Ahold Delhaize leverde na de stevige koerswinst van donderdag 1,1 procent in en stond daarmee onderaan de hoofdgraadmeter op beursplein 5.

Heineken

Heineken noteerde 0,5 procent in de plus. De bierbrouwer bevestigde in gesprek te zijn met zijn Japanse branchegenoot Kirin over de mogelijke overname van diens Braziliaanse activiteiten. Zekerheid over de deal is er volgens de Nederlandse brouwer echter nog niet. De Japanse krant Nikkei schat de waarde van de transactie op 870 miljoen dollar.

Bij de kleinere fondsen zag Beter Bed zijn beurswaarde 1 procent stijgen. De beursgenoteerde beddenverkoper maakte bekend dat zijn omzet vorig kwartaal met bijna 9 procent is gegroeid. Het bedrijfsresultaat slonk echter met ongeveer dezelfde marge.

BinckBank

BinckBank leverde 0,4 procent in. De onlinebroker meldde een schikking in verband met klachten door reclamecampagnes van Binck, in de periode van 2012 tot en met 2014. De overeenstemming haalt bijna 3 miljoen euro van het resultaat van het afgelopen kwartaal.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,6 procent naar 51,66 dollar per vat. Brentolie werd 0,7 procent duurder bij 54,52 dollar per vat. De euro werd voor 1,0665 dollar verhandeld, tegen 1,0630 dollar aan het einde van de handelsdag in Europa.