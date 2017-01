Wall Street opent in het groen

NEW YORK - De aandelenmarkten in New York zijn vrijdag met kleine winsten geopend. Beleggers verwerken onder meer de kwartaalresultaten van enkele grote bedrijven, waaronder Procter & Gamble en General Electric. Verder wordt uitgekeken naar de inaugurele rede van president Donald Trump.

Door ANP - 20-1-2017, 15:47 (Update 20-1-2017, 15:47)

De Dow-Jonesindex noteerde in de openingsminuten 0,4 procent hoger op 19.805 punten. De bredere S&P 500 steeg eveneens 0,4 procent tot 2273 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging ook 0,4 procent omhoog naar 5564 punten.

Procter & Gamble steeg 2,9 procent, nadat het de omzetverwachting voor het lopende boekjaar verhoogde. In het tweede kwartaal nam de vergelijkbare omzet van de producent van was- en verzorgingsproducten met 2 procent toe. De winst viel lager uit, maar overtrof wel de gemiddelde verwachting van analisten.

General Electric kwam met kwartaalcijfers die voldeden aan de verwachtingen van analisten. Vooral de divisies luchtvaart en energie leverden een positieve bijdrage. Desondanks viel zowel de omzet als de operationele winst lager uit dan een jaar eerder. Het aandeel verloor 1,9 procent.