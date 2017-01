Beleggers verwerken aantreden Trump

AMSTERDAM ( - ) - Europese beleggers verwerken de aankomende beursweek het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Verder barst het cijferseizoen volledig los en komen diverse bedrijven met kwartaalresultaten naar buiten. In Amsterdam zijn dat onder meer de hoofdfondsen Philips en Unilever.

Door ANP - 22-1-2017, 15:43 (Update 22-1-2017, 15:43)

In zijn inauguratiespeech gaf Trump weinig nieuwe invalshoeken over zijn te verwachten beleid. Naar verwachting zal de mist na zijn intrek in het Witte Huis snel verder optrekken. Zo heeft hij nog veel kabinetsposten niet ingevuld en is hij nog onduidelijk over zijn economische plannen.

Naast Philips (op dinsdag) en Unilever (op donderdag) openen nog meer aan het Damrak genoteerde bedrijven de boeken. Philips Lighting, Pearl-moederbedrijf Grandvision, investeringsbedrijf HAL en groothandelsbedrijf Sligro komen ook met kwartaalcijfers.

Easyjet

Elders in Europa staan cijfers van onder meer Easyjet, de mijnbouwers BHP Billiton en Anglo American en Tele2 op de rol. In de Verenigde Staten wordt onder meer uitgekeken naar resultaten van McDonalds, technologiebedrijf Yahoo, chemieconcerns DuPont en Dow Chemical, producent van verzorgingsproducten Johnson & Johnson, Boeing, chipgigant Qualcomm, machinebouwer Caterpillar, Ford en Google-moederbedrijf Alphabet.

Verder wordt In het Verenigd Koninkrijk dinsdag uitspraak gedaan in het hoger beroep over de uittreding uit de Europese Unie. Het Hooggerechtshof bepaalt of de procedure in gang mag worden gezet zonder raadpleging van het parlement.

Amerikaanse economie

Het belangrijkste punt op de economische agenda is de eerste raming van de groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal, op vrijdag. Economen verwachten dat de groei is afgezwakt naar 2,1 procent op jaarbasis, na een plus van 3,5 procent in het derde kwartaal.

Daarnaast levert onderzoeksbureau Markit deze week een eerste schatting van de economische groei in de eurozone en de VS in januari. In Europa wordt verder uitgekeken naar de meest recente stand van het vertrouwen onder Duitse beleggers (woensdag) en consumenten (donderdag).

In de VS wordt vrijdag ook de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen gemeld. Daar staan gedurende de week verder cijfers over de huizenmarkt en de orders voor duurzame goederen op het programma.