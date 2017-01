McDonald's ziet verkopen toenemen

OAK BROOK - De Amerikaanse fastfoodketen McDonald's heeft afgelopen kwartaal de verkopen in vestigingen die langer dan een jaar open zijn met 2,7 procent op jaarbasis zien groeien. Dat was volledig te danken aan het buitenland. In de Verenigde Staten ging de vergelijkbare omzet juist met 1,3 procent omlaag, blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers.

Door ANP - 23-1-2017, 14:42 (Update 23-1-2017, 14:42)

McDonald's behaalde in het vierde kwartaal een omzet van iets meer dan 6 miljard dollar (5,6 miljard euro). Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. De daling is mede het gevolg van nadelige wisselkoerseffecten. Ook speelde mee dat de hamburgerketen bezig is zijn restaurantbestand flink op de schop te nemen.

De nettowinst viel met 1,2 miljard dollar eveneens iets lager uit dan in het laatste kwartaal van 2015. De resultaten zijn een fractie beter dan door Bloomberg gepolste analisten gemiddeld hadden voorspeld.