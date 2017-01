Rechtszaak gedupeerden Petrobras in Rotterdam

ANP Rechtszaak gedupeerden Petrobras in Rotterdam

ROTTERDAM - Gedupeerde investeerders die naar eigen zeggen miljarden hebben verloren met hun investeringen in het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras stappen naar de rechter in Rotterdam. Ze eisen een vergoeding vanwege de geleden schade veroorzaakt door fraude en schending van het internationaal recht door Petrobras en zijn bestuurders.

Door ANP - 24-1-2017, 8:21 (Update 24-1-2017, 8:21)

In 2014 kwam een groot omkoopschandaal bij Petrobras aan het licht. Werknemers van het oliebedrijf zouden steekpenningen hebben aangenomen van toeleveranciers in ruil voor opdrachten. In de 172 pagina's tellende dagvaarding wordt uitvoerig uitgelegd hoe investeerders miljarden verloren, onder meer door stevige afschrijvingen en de koersval van Petrobras op de beurs.

De stichting achter de claim, die bestaat uit gedupeerden uit binnen- en buitenland, denkt dat het Nederlandse rechtssysteem het meest optimaal is om Petrobras aan te pakken.