ANP Van Koningsbrugge brengt eerste single uit

AMSTERDAM - Jeroen van Koningsbrugge heeft vrijdag de eerste single van zijn debuutalbum uitgebracht. Het nummer Left Behind, dat is te vinden op iTunes en Spotify, verscheen in aanloop naar het nieuwe tv-programma Jeroen In California: Songs Of Life.

Door ANP - 26-8-2016, 13:22 (Update 26-8-2016, 13:22)

“Vandaag is een spannende dag voor mij”, zegt Jeroen. “Na maanden van voorbereiding kunnen we eindelijk het eerste nummer van Songs Of Life laten horen.”

Voor zijn eerste soloalbum en nieuwe tv-programma klopte Jeroen aan bij bekende collega’s. In Californië, waar Jeroen genoot van een sabbatical, ontving hij onder anderen Nick Schilder, Thomas Acda en Nicky Romero. Met zijn gasten schreef Jeroen nummers voor zijn eerste plaat Songs Of Life.

Zeer persoonlijk

Left Behind kwam tot stand in samenwerking met Bart van der Weide en Dennis Huige van Racoon. De mannen zijn ook te horen op het nummer, dat Jeroen omschrijft als ‘heel bijzonder’. “Een zeer persoonlijk nummer ook, want het gaat over onze grootouders, een thema waar Bart en Dennis zich ook zeer verbonden mee voelen.”

De andere acht nummers van Jeroens soloalbum verschijnen de komende weken na de bijbehorende afleveringen van Jeroen In California: Songs Of Life. In de eerste aflevering, die woensdag wordt uitgezonden, komt Waylon Jeroen opzoeken. De titeltrack Songs Of Life, die deze zomer al onder een commercial te horen was, verschijnt dinsdag.