Justin Bieber domineert Top 100 weer

ANP Justin Bieber domineert Top 100 weer

AMSTELVEEN - Justin Bieber heeft zich weer warm genesteld aan de top van de hitlijsten. De Canadese zanger staat deze week op de eerste en tweede plaats van de Single Top 100 en evenaart daarmee het kunststukje dat hij eerder dit jaar ook al wist te presteren. Toen bezette Justin zelfs wekenlang de gehele top 3.

Door ANP - 26-8-2016, 15:22 (Update 26-8-2016, 15:22)

Cold Water, Justins single met Major Lazer en MØ, staat voor de vijfde week bovenaan. Daaronder rukte zijn volgende single Let Me Love You op naar de tweede plaats. Drake moet daardoor pas op de plaats maken. De rapper verbleef met One Dance liefst achttien weken in de top twee.

Nieuw bij de eerste tien zijn The Chainsmokers. Na Don't Let Me Down is Closer de tweede top 10-hit voor het Amerikaanse dj-duo. Zangeres Halsey, die ook op de single meedoet, scoort voor het eerst een top 10-hit in Nederland.

Singles Top 10 week 35

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ - Cold Water

2. (4) DJ Snake feat. Justin Bieber - Let Me Love You

3. (3) Jonas Blue feat. JP Cooper - Perfect Strangers

4. (5) Sevn Alias feat. Jason Futuristic, BKO & Jairzinho - Gass

5. (2) Drake feat. Wizkid & Kyla - One Dance

6. (7) Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love

7. (18) The Chainsmokers feat. Halsey - Closer

8. (6) Broederliefde - Jungle

9. (8) Justin Timberlake - Can’t Stop The Feeling!

10. (10) Shawn Mendes - Treat You Better