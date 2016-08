The Illusionists in januari in HMH

AMSTERDAM - De internationale show The Illusionists komt in januari naar de Heineken Music Hall. De show deed al tweehonderd steden in 25 landen aan en is de meest succesvolle magicshow ooit op Broadway. The Illusionists zijn van 11 tot en met 15 januari te zien in Amsterdam.

Door ANP - 26-8-2016, 16:53 (Update 26-8-2016, 16:53)

Aan de productie werken zeven illusionisten mee. "Zij brengen het publiek in extase door hun ongelooflijk snelle illusies, vliegacts, onvoorstelbare ontsnappings- en verdwijntrucs en levensgevaarlijke messenacts. Het is een show die zijn weerga niet kent’’, kondigde de producent vrijdag aan.

De illusionisten die naar Amsterdam komen zijn de ervaren Portugees Luis de Matos, de Aziaatische Yu Ho Jin en de Amerikaan Krendle, die meer dan 1200 shows in twaalf jaar tijd heeft opgevoerd. De Australiër Raymond Crow won diverse internationale awards. Verder komt de Fransman Enzo, die de finale van France Got Talent behaalde nadat hij een helikopter op het podium had laten verschijnen. Het duo The Clairvoyants won vorig jaar het wereldkampioenschap Mentalisme. De Amerikaanse wapenspecialist Ben Blaque trad op in America's Got Talent en Britain's Got Talent. De Brit James More scoort met zijn illusionistenfilmpjes op YouTube meer dan 80 miljoen hits.