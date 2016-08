RTL Boulevard gaat Albert Verlinde missen

HILVERSUM - Albert Verlinde heeft vrijdag na vijftien jaar afscheid genomen van zijn RTL Boulevard. De entertainmentdeskundige werd uitgezwaaid door de oude garde en de next generation. Verlinde weet zeker dat RTL Boulevard zonder hem blijft bestaan, dankzij de nieuwe generatie.

26-8-2016

Tijdens de uitzending, waarin Albert het droog hield, kwamen veel gasten voorbij. Allereerst waren er bloemen van de collega's van Editie NL. ''Voor het eerst heb ik geen idee wat we bespreken. De teaser is gaat die huilen of niet?'' zei Albert, die gold als de grondlegger en nestor van het programma en 2600 afleveringen lang het gezicht was van het entertainmentmagazine.

In de afscheidsshow waren lieve woorden en videoboodschappen van onder anderen Mark Rutte, Gordon, Gerard Joling, Jan Smit, Robert ten Brink, Mies Bouwman, Isa Hoes, Beau van Erven Dorens en Cilly Dartell. Kim-Lian van der Meij en Jim Bakkum zongen een lied op de melodie van Summer Nights uit de musical Grease. Premier Mark Rutte noemde Verlinde een man die de zaken grondig voorbereidt, een echte professional. "Het wordt na zijn vertrek toch een beetje Laurel zonder Hardy of Bassie zonder Adriaan.''

Royaltykenner Mark van der Linden prees Albert als collega. ''Een ontzettend lieve en attente collega. Hij staat altijd voor anderen klaar'', aldus Mark. ''Je inspireert en motiveert'', zei Irene van de Laar. ''Tot op de dag van vandaag ben ik een grote bewonderaar van je'', zei Peter R. de Vries in een videoboodschap. ''Ik ben geïmponeerd door je grote vakmanschap. Jij gaat Boulevard missen, maar Boulevard gaat Albert Verlinde ook missen."

Albert erkende dat in zijn afscheidswoord aan collega's en kijkers. ''Het is zo'n mooi afscheid. Ik ga het missen'', zei Albert.