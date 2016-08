Tante Jennifer Lopez op de koffie bij BN’ers

AMSTERDAM - Kijkers van het SBS-programma Met de deur in huis kunnen in het komende seizoen een nieuw typetje verwachten. Tineke Schouten gaat dit keer onder meer als Jill Lopez, ‘de tante van’, op bezoek bij bekende Nederlanders.

Door ANP - 27-8-2016, 7:09 (Update 27-8-2016, 7:09)

Jill is een ‘breedheupige’ Amerikaanse entertainmentdeskundige, die in het dagelijks leven de sterren coacht. “Als je hogerop wil, dan moet je bij Jill zijn”, zegt Tineke tegen BuzzE. “Ze is ook wel een beetje een bazig type. Ze is vooral gericht op Amsterdam en kijkt daar welke Hollywoodsterren ook wel in zo'n huis kunnen wonen. Ze hangt ook constant aan de telefoon en alles is ‘amazing’.”

Een oude vriendin van Tineke vormde de inspiratie voor Jill. “Een heel flamboyant, maar leuk type”, zegt ze. “En ik ben veel in Miami, mijn familie woont daar en ik heb twee neven die in Los Angeles in de filmindustrie werken. Ze zeiden al langer dat ik eens een Amerikaanse moest doen, maar dat kwam er tot nu toe nog niet van.”

Genoten

Welke BN’ers bezoek krijgen van Jill , wil Tineke nog niet zeggen. Wel heeft ze weer enorm genoten van de opnames. “Het was heel leuk om in zo veel verschillende huizen te komen. Het is supergrappig om te zien waar de BN'ers van houden en om te zien dat de een in een klein huisje in Amsterdam woont, terwijl de ander in de Achterhoek een golfbaan naast zijn villa heeft.”

Jill is overigens niet het enige typetje. Ook Bep Lachebek en Mijnheer Eddie zijn weer van de partij. In de studio is het panel ongewijzigd. Patty Brard, Ruben van der Meer en Maik de Boer gaan opnieuw raden in wiens huis Tineke rondsnuffelt. De presentatie is in handen van Kees Tol. De eerste aflevering van Met de deur in huis is zaterdagavond.