ANP Troostende woorden Obama voor weduwe Toots

TERHULPEN - Ook de Amerikaanse president Barack Obama heeft de weduwe van de Belgische jazzlegende Toots Thielemans zijn medeleven betuigd. In de uitvaartdienst voor de mondharmonicavirtuoos zaterdagochtend in Terhulpen werd een brief van Obama voorgelezen.

Door ANP - 27-8-2016, 12:41 (Update 27-8-2016, 12:41)

"Beste Huguette, moge de muziek van Toots je leiden en troost bieden'', schreef Obama. "Ik weet zeker dat ze dat voor ieder van ons zal doen.'' De Amerikaanse jazzpianist Kenny Werner, een goede vriend van Toots, las de brief voor.

De wereldberoemde mondharmonicaspeler, die maandag op 94-jarige leeftijd in een Belgisch ziekenhuis overleed, had ook een Amerikaans paspoort en woonde jaren in New York. Onder de ongeveer zeshonderd mensen die zaterdagochtend Toots' uitvaartdienst bijwoonden, was ook de Amerikaanse ambassadeur in België.

Ook premier Charles Michel en prins Laurent maakten hun opwachting.