Rudolph van Veen blij met hereniging Irene

ANP Rudolph van Veen blij met hereniging Irene

AMSTERDAM - Rudolph van Veen heeft altijd de wens gehad om weer te kunnen werken met Irene Moors. De tv-kok, die jarenlang een van de vaste gezichten in Life & Cooking en Life4You was, kan het met de presentatrice uitstekend vinden.

Door ANP - 29-8-2016, 8:31 (Update 29-8-2016, 8:31)

"We hebben altijd contact gehouden", zegt Rudolph maandag in Metro. "Ik had altijd zoiets van: goh Irene, ik zou graag weer een iets met je samen doen. Irene stelt namelijk altijd de vraag die mijn vriendin of buurvrouw ook zou stellen. Ze kan alles relativeren en naar het normale brengen. Er zit bij haar geen ego in de weg; ze maakt tv in het belang van de kijker en de kandidaten. En dat is heel fijn om mee te werken."

SBS6 heeft de twee na jaren weer herenigd. Samen gaan ze het nieuwe programma Over smaak valt te twisten maken. In de show gaan acht kookclubs de strijd met elkaar aan om de beste kookclub van Nederland te worden.