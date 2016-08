Gabriel Rios en Leona Philippo naar Proms

ANP Gabriel Rios en Leona Philippo naar Proms

ROTTERDAM - De Puerto Ricaans-Belgische zanger Gabriel Rios en The Voice-winnares Leona Philippo zijn als laatsten toegevoegd aan de line-up van Night of the Proms 2016. Het programma is nu compleet, meldt organisator Mojo maandag.

Door ANP - 29-8-2016, 10:05 (Update 29-8-2016, 10:05)

Night of the Proms vindt dit jaar plaats op 19 november in Ahoy. Eerder werd al bekendgemaakt dat onder meer soulzangeres Chaka Khan, voormalig leadzanger van Keane Tom Chaplin en zangeres Natasha Bedingfield hun opwachting maken op het podium in Rotterdam. Alle artiesten worden begeleid door het symfonische huisorkest Il Novecento.