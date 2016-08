Blue Ivy schittert in jurk van 11.000 dollar

NEW YORK - Blue Ivy krijgt het sterrendom met de paplepel ingegoten. De pas 4-jarige dochter van Beyoncé en Jay-Z eiste zondagnacht, gekleed in een 11.000 dollar kostend jurkje, alle aandacht op op de rode loper bij de MTV Video Music Awards.

Door ANP - 29-8-2016, 11:48 (Update 29-8-2016, 11:48)

Beyoncé had Blue Ivy voor de gelegenheid in een jurkje van de Australische ontwerpster Winnie Aoki gestoken. Het meisje droeg daarbij een diamanten tiara van Lorraine Schwartz en combineerde dat met felroze sneakers van Giuseppe Zanotti. Echt lang hield Blue Ivy het nog niet uit voor het oog van alle camera's. Volgens de Daily Mail was ze erg verlegen en werd ze na een tijdje door haar moeder, die tijdens de show acht awards mocht ophalen, snel achter de schermen geëscorteerd.

Het was overigens niet de eerste keer dat Blue Ivy over de rode loper paradeerde voor het oog van de internationale pers. In juni mocht ze ook al eens met haar ouders mee tijdens de CFDA Fashion Awards.