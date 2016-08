Wesley en Yolanthe worden oud op tv

ANP Wesley en Yolanthe worden oud op tv

AMSTERDAM - Wesley Sneijder en zijn echtgenote Yolanthe Sneijder-Cabau worden binnenkort stokoud op televisie. Ze laten zich voor een proefuitzending van The Story Of My Life schminken als hoogbejaarde. Het programma wordt gepresenteerd door Linda de Mol.

Door ANP - 29-8-2016, 15:06 (Update 29-8-2016, 15:06)

De aflevering met Wesley en Yolanthe is op maandag 5 september te zien op RTL4. Dit deed RTL maandag uit de doeken op de najaarspresentatie in Amsterdam. Wesley is in de show onder meer te zien als een man van negentig jaar, waar presentatrice Linda de Mol van volschiet.

In het programma komen levensvragen aan de orde, zoals hoe zie je er uit als je de negentig mag halen? Ben je nog met je partner? Heb je je dromen verwezenlijkt? Wie bleken je echte vrienden te zijn? En wat waren de hoogte- en dieptepunten van je leven?

Linda biedt Wesley en Yolanthe de kans een blik in hun toekomst te werpen en te ervaren hoe het is om samen oud te worden. Programmadirecteur Erland Galjaard van RTL hoopt een nieuwe tv-hit in handen te hebben. Hij vertelde maandag dat John de Mol het format al aan vier of vijf grote landen heeft verkocht.