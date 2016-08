Blaudzun brengt album in delen uit

AMSTERDAM - Blaudzun komt met een nieuwe plaat en de Arnhemse singer-songwriter gaat dat album in drie delen uitbrengen. Het eerste deel van Jupiter, zoals de plaat heet, verschijnt op 7 oktober. De andere twee delen volgen binnen een jaar.

Door ANP - 29-8-2016, 18:25 (Update 29-8-2016, 18:25)

Wanneer de andere delen precies verschijnen, is een raadsel. Volgens Blaudzun zijn deel twee en drie van Jupiter namelijk nog niet gemaakt. "Mijn nieuwe album is een drieluik, een collectie liedjes in losse delen. Drie albums die op verschillende momenten worden gemaakt en uitgebracht. Jupiter is in zekere zin een album in wording, en dat blijft zo totdat het laatste deel verschijnt. Deel I is af, maar deel II en III nog niet".

Jupiter wordt het vijfde album van Johannes Sigmond. Na zijn debuutplaat Blaudzun in 2008 volgenden Seadrift soundmachine in 2010, Heavy flowers in 2012 en Promises Of No Man's Land in 2014.