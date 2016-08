Acteur Gene Wilder overleden

ANP Acteur Gene Wilder overleden

NEW YORK - De Amerikaanse filmacteur Gene Wilder is op 83-jarige leeftijd overleden, heeft zijn familie maandag bekendgemaakt. Hij stierf zondagavond in Stamford in Connecticut aan complicaties bij de ziekte van Alzheimer.

Door ANP - 29-8-2016, 21:37 (Update 29-8-2016, 21:53)

Wilder speelde onder meer Willy Wonka in Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971) en in komische films met Richard Pryor. Ook werkte hij veel samen met regisseur Mel Brooks.

Wilder werd als Jerome Silberman in Milwaukee geboren in een gezin van Joods-Russische immigranten. Hij studeerde drama aan de Universiteit van Iowa en bezocht daarna de Bristol Old Vic Theatre School in Engeland. Zijn acteerloopbaan startte in het theater, maar vanaf 1964 schitterde Wilder ook op het witte doek. Zijn eerste grote rol was die in Bonnie and Clyde uit 1967, waarin hij een begrafenisondernemer speelde die door het bankroverspaar werd ontvoerd.

De eerste film die hij met Mel Brooks maakte was The Producers in 1968; hij kreeg een Oscar-nominatie voor de beste mannelijke bijrol. Ook speelde hij in Blazing Saddles en Young Frankenstein (1974), waarvan hij het script hij mee hielp schrijven.