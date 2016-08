Paris Jackson denkt aan vader op verjaardag

LOS ANGELES - Paris Jackson en haar broer Prince stonden maandag stil bij de verjaardag van hun vader Micheal Jackson. De in 2009 overleden popster zou 58 jaar zijn geworden.

Door ANP - 30-8-2016, 2:30 (Update 30-8-2016, 2:30)

"Hij is een koning voor velen, maar voor mij een man", zo schreef Prince (19) in een gedicht dat hij deelde via Instagram. Paris (18) deelde het gedicht van haar broer ook. "Fijne verjaardag aan de man die meer voor ons betekent dan wie of wat dan ook", schreef ze er bij. De familie Jackson verklaarde via Twitter geraakt te zijn voor alle berichten van fans wereldwijd die bij Michaels geboortedag stilstonden.

Madonna deelde voor de gelegenheid een aantal oude foto's van haar en Michael uit de jaren 80 en 90. De zangeres werd onlangs zelf 58 jaar.