Justin Bieber breekt acht wereldrecords

ANP Justin Bieber breekt acht wereldrecords

NEW YORK - Justin Bieber heeft maar liefst acht wereldrecords op zijn naam staan in de nieuwste editie van het Guinness World Records 2017 Edition Book. De zanger poseerde met zijn acht certificaten voor de website van de uitgever van het boek.

Door ANP - 30-8-2016, 5:37 (Update 30-8-2016, 5:37)

De 22-jarige Canadees heeft zijn records deels te danken aan het succes van zijn nieuwste album, Purpose. Het nummer What Do You Mean van de plaat werd binnen een week het vaakst gestreamd op Spotify, namelijk ruim 30 miljoen keer. Ook het album werd het vaakst gestreamd, maar liefst 205 miljoen keer. Verder had Justin in december 2015 het grootste aantal nummers tegelijkertijd in de Billboard Hot 100 staan, zeventien stuks. Verder had hij die maand met dertien nummers het grootste aantal nieuwe binnenkomers in de hitlijst.

Ook in het Verenigd Koninkrijk brak Justin een record. Daar bezette hij op 14 januari van dit jaar als eerste act ooit de volledige top 3 van de UK singles chart. Verder is hij de mannelijke artiest met de meeste volgers op Twitter en de meeste leden op YouTube. Zijn kanaal op YouTube is ook met meest bekeken. Met bijna 10,5 miljard keer brak Justin het eerdere record van Rihanna, wiens kanaal bijna 7 miljard keer werd bekeken.