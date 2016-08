DWDD maakt special over Michiel van Erp

AMSTERDAM - De wereld draait door maakt woensdag een speciale uitzending over regisseur Michiel van Erp ter ere van zijn 25-jarig jubileum als film- en documentairemaker. Dat heeft de VARA dinsdag bekendgemaakt.

30-8-2016

De 52-jarige Van Erp brak door met de tv-serie Lang Leve..., maar is vooral bekend geworden door documentaires als Pretpark Nederland, Angst, I Am a Woman Now en MH17: Het verdriet van Nederland. Met de dramaserie Ramses won hij in 2014 een Gouden Kalf en vele andere nationale en internationale prijzen.

Presentator Matthijs van Nieuwkerk blikt met Van Erp terug op zijn oeuvre. Andere gasten aan tafel zijn onder meer toneelregisseur Ivo van Hove en oud-presentatrice Maartje van Wegen.