ANP Instagram Justin Bieber weer afgeschermd

LOS ANGELES - De terugkeer van Justin Bieber op Instagram was van korte duur. De zanger had zijn profiel maandag weer openbaar gemaakt maar dat was niet de bedoeling. "Nog steeds geen Instagram het was een foutje", verklaart Justin op Twitter.

Door ANP - 30-8-2016, 10:17 (Update 30-8-2016, 10:17)

Fans konden zich daardoor maar enkele uren aan de foto's en video's van Justin vergapen. Ze hadden het bijna twee weken zonder zijn aanwezigheid moeten doen nadat hij zijn account had afgeschermd. De zanger was het zat toen hij bakken kritiek over zich heen kreeg vanwege foto's van hem en zijn vermeende nieuwe liefde Sofia Richie.