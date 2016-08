Willem Nijholt vindt oud worden niet leuk

ANP Willem Nijholt vindt oud worden niet leuk

AMSTERDAM - Willem Nijholt merkt aan alles dat het einde van zijn leven nabij is. Hoewel de 82-jarige acteur en auteur nog fit oogt, laat het lichaam hem steeds vaker in de steek. Angst voor de dood, kent Nijholt niet. "Wel voor het langzame sterven dat een mens verkruimelt en ontluistert."

Door ANP - 31-8-2016, 7:59 (Update 31-8-2016, 7:59)

"Oud worden is niet leuk", zegt Nijholt woensdag in het AD. "Het lichaam piept en kraakt. Artrose in mijn handen, een enkel die te vaak zwikt. En vergeet niet dat ik keelkanker heb gehad", somt hij op. "Als ik de rouwadvertenties in de krant lees, denk ik: Jezus, ik sta al aan de rand van mijn graf. Negentig wil ik wel worden, honderd niet."

Hoewel hij het toneel op zijn oude dag mist, denkt Nijholt niet aan een terugkeer op het podium. "Het is mooi geweest, niets treuriger dan een ouder acteur", vindt hij. "Niet in Engeland, hoor. Daar worden actrices als Maggie Smith en Helen Mirren op handen gedragen. Hier word je vergeten."