Ryanne van Dorst aan de slag voor BNN

HILVERSUM - Ryanne van Dorst, beter bekend als zangeres Elle Bandita, krijgt een eigen programma bij BNN. De Rotterdamse gaat voor de omroep op zoek naar de 'ultieme man of vrouw'. Het is nog niet bekend hoe het programma heet en wanneer het op televisie komt.

Door ANP - 31-8-2016, 8:23 (Update 31-8-2016, 8:23)

Helemaal nieuw is Van Dorst niet in het vak. Vorig jaar was ze kandidaat in Expeditie Robinson en dit voorjaar ging ze samen met Zarayda Groenhart op reis voor het Net5-programma De wereld rond in 6 stappen.