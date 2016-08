Weinig kijkers voor Holland's Next Top Model

HILVERSUM - De start van het negende seizoen van Holland's Next Top Model heeft dinsdagavond weinig kijkers getrokken. Op de eerste aflevering stemden 290.000 mensen af, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Dat is een stuk minder dan het half miljoen dat vorig jaar nog naar de eerste aflevering van de modellentalentenjacht keek.

Door ANP - 31-8-2016, 8:50 (Update 31-8-2016, 8:50)

Holland's Next Top Model had wel stevige concurrentie met kijkcijfertoppers als De slimste mens op NPO2 (1,4 miljoen kijkers) en Opsporing verzocht op NPO1 (1,1 miljoen). Ook de eerste aflevering van een nieuw seizoen Uitstel van executie bij RTL4 deed een duit in het zakje met 771.000 kijkers, terwijl André van der Toorn op SBS6 358.000 mensen boeide met het nieuwe programma De alarmcentrale. Het best bekeken programma was dinsdag het NOS Journaal van 20.00 uur met bijna 2 miljoen kijkers.