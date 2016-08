'Chris Brown richtte pistool op me'

LOS ANGELES - De vrouw die door Chris Brown onder schot zou zijn gehouden, vluchtte kort daarna voor haar leven. Dat vertelt Baylee Curran, het vermeende slachtoffer, in een interview met entertainmentsite Extra.

Door ANP - 31-8-2016, 10:23 (Update 31-8-2016, 10:23)

Baylee was naar eigen zeggen bij Chris thuis om met hem te praten over toekomstige projecten. De problemen begonnen volgens haar na enkele uren. Baylee bewonderde enkele diamanten in zijn huis toen een van Chris' mensen haar met harde woorden waarschuwde dat ze weg moest blijven van de sieraden. Chris kwam daarna de kamer binnen en begon vervolgens met een vuurwapen te zwaaien.

"Chris kwam binnen, trok zijn pistool en zei terwijl hij het op mij richtte: 'ik word gek van jullie'. Hij vertelde me vervolgens dat ik als de sodemieter uit zijn huis moest verdwijnen", aldus Baylee. De vrouw, die in Californië enige bekendheid geniet als Miss California Regional 2016, liet zich dat geen tweede keer zeggen en sloeg op de vlucht.

Kruipen

"Ik vluchtte weg over zijn oprit en sloeg linksaf de straat in, rennend langs een aantal huizen", vervolgt Baylee. Dat was volgens haar ook het moment dat de buren de commotie moeten hebben gehoord en de politie waarschuwden. "Ik zag een zwarte jeep van Chris' oprit komen en mijn kant op rijden. Ik ben toen letterlijk onder de dichtstbijzijnde auto gekropen en heb me achter de banden verstopt. De jeep is toen teruggereden."

Baylee zegt dat genoeg getuigen haar verhaal kunnen bevestigen en ontkent dat ze bewust de publiciteit zoekt. "Ik lieg niet, ik zou nooit liegen. Waarom zou ik dat doen?", vraagt ze zich af. "Ik heb de publiciteit niet nodig. Ik ben al een beetje bekend omdat ik Miss California Regional ben en van mijn modellen- en acteerwerk. Als ik het zou doen voor de bekendheid waarom zou ik het dan op deze manier doen?"

Omsingelen

Het kostte de politie nog behoorlijk wat tijd om Chris uiteindelijk te pakken te krijgen. Agenten omsingelden zijn huis maar konden hem pas na een patstelling van veertien uur in de boeien slaan. De politie kreeg een huiszoekingsbevel en stond naar verluidt op het punt om zijn woning binnen te vallen. Chris wordt verdacht van bedreiging met een vuurwapen.