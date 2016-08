Sara Kroos keert terug in theaters

ANP Sara Kroos keert terug in theaters

AMSTERDAM - Sara Kroos keert komend weekeinde terug op het podium. De cabaretière is volledig hersteld nadat ze begin dit jaar haar tournee moest staken vanwege oververmoeidheid.

Door ANP - 31-8-2016, 12:30 (Update 31-8-2016, 12:30)

"Ik ben er weer. Met wat deuken en tranen extra, maar het is wat het is zeggen die psychologen dan", schrijft Sara op haar Facebook-pagina. "Ik verheug me op het komende theaterseizoen. Ik zal voorlopig alleen in het theater te vinden zijn, maar daar ben ik toch het allerliefste."

Sara zegde in januari al haar shows af op doktersadvies. Ze stelde destijds dat ze te veel hooi op haar vork had genomen en dat ze dat volledig had onderschat. Sara is haar fans dankbaar voor de steun die ze de afgelopen tijd kreeg. "Ik wil jullie via deze weg enorm bedanken voor alle lieve, ontroerende, steunende berichtjes de afgelopen maanden."

Sara maakt haar comeback in het theater van Weesp. Daarna heeft ze nog ruim honderd voorstellingen voor de boeg.