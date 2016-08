'Boer' Marc blijkt verhuurde manager

AMSTERDAM - Een van de deelnemers van het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw Internationaal is helemaal geen boer. Marc, de naar verwachting populairste kandidaat vanwege zijn uiterlijk, blijkt een expat te zijn. Dat ontdekte Quote.

Door ANP

Marc presenteerde zich zondag als viskweker in Zambia maar in werkelijkheid is hij volgens het blad in dienst van managementkantoor Amsco, dat gevestigd is aan de Zuidas in Amsterdam. Het bedrijf verhuurt hem aan de Afrikaanse kweker.

KRO-NCRV erkent tegenover Quote dat Marc inderdaad geen boer 'in de klassieke zin' is. "Het bedrijf is inderdaad niet van hem. Hij is een farm-manager", zegt een woordvoerder. "Dit is het nieuwe boeren."

De aftrap van Boer Zoekt Vrouw Internationaal werd zondag door drie miljoen mensen bekeken.