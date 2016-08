Dave Roelvink krijgt eigen realityserie

HILVERSUM - Nadat hij met vader Dries te zien was in De Roelvinkjes krijgt Dave Roelvink een eigen realityserie. RTL XL volgt hem in de tiendelige serie ‘Dave het huis uit’. Dat maakte de zender woensdag bekend.

Door ANP - 31-8-2016, 16:37 (Update 31-8-2016, 16:37)

De veelbesproken Dave gaat op zichzelf wonen en laat dat proces vastleggen voor zijn eigen realityserie. ‘Dave het huis uit’, de eerste speciaal voor RTL XL geproduceerde serie, is vanaf 8 september elke donderdag om 18.00 uur te zien via de on demand service van RTL.

Dave, die aan de weg timmert als dj, is vanaf diezelfde datum te zien in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. Daarin probeert hij met onder anderen rapper Dio, presentator Lex Uiting en acteur Bartho Braat te overleven op een onbewoond eiland.