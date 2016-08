BNN-reisprogramma onwerkelijk voor Maurice

ANP BNN-reisprogramma onwerkelijk voor Maurice

HILVERSUM - Maurice Lede heeft een nieuwe presentatieklus te pakken. Hij mag voor ‘3 op reis’ van BNN de hele wereld over. Dat kan de dertigjarige presentator maar nauwelijks geloven.

Door ANP - 31-8-2016, 17:40 (Update 31-8-2016, 17:40)

“Afgelopen jaren heb ik met veel bewondering naar ‘3 op reis’ gekeken, een geweldige manier van tv maken. Als ik dat ooit nog eens zou mogen doen, heb ik vaak gedacht”, reageert Maurice op zijn nieuwe tv-klus. “Het is vooralsnog moeilijk te beseffen dat ik dat nu daadwerkelijk ga doen.”

Maurice, bekend van Het Klokhuis en zijn deelname aan Wie is de mol?, reisde voor BNN onder meer af naar de Caraïben. Hij is niet het enige nieuwe gezicht in het tiende seizoen van het reisprogramma, dat vanaf zondag weer op de buis te zien is. Ook Nienke de la Rive Box is toegevoegd aan het presentatieteam, maakte BNN woensdag bekend. Zij mocht afgelopen zomer ‘al even proefdraaien’ in ‘3 op reis roadtrip’.